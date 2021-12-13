Kaçak alkol tüketen adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşı ile birlikte Cumartesi akşamı satın aldıkları kaçak alkolü tüketen adam yoğun bakıma kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan adamın beraber alkol aldığı ve kaçak alkolü aldıkları şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Manavgat ilçesi Side Mahallesinde ikamet eden H.S. isimli şahıs el yapımı alkol tükettiği için 12 Aralık Pazar günü yoğun bakıma kaldırıldı. Polis ekiplerinin, H.S'nin arkadaşı K.Y. ile olan görüşmesinde Mehmet isimli bir şahıstan kaçak alkol aldıkları ve birlikte 11 Aralık Cuma gecesi içtikleri ortaya çıktı. Konu ile ilgili Manavgat KOM timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelinin M. Ö. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelinin evinde yapmış oldukları aramada 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirdi.

Yapılan telefon incelemesi sonucu şüpheli M. Ö. isimli şahsın alkol yapımında kullanmış olduğu etil alkolleri İstanbul'dan H.A. isimli şahıstan satın alarak kargo ile teslim aldığı öğrenildi. Şüpheli M. Ö. ve K.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yoğun bakıma kaldırılan H.S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - ANTALYA