Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı

26.04.2022 17:40
Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı bir köy evinde kaçak alkol üreten bir şüpheli, jandarma tarafından suç aletleri ile birlikte yakalandı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı bir köy evinde kaçak alkol üreten bir şüpheli, jandarma tarafından suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı bir köyde adli makamlardan aldıkları izinle arama yaptı. Arama yapılan konutta; 20 litre el yapımı rakı ve 9 adet alkol yapımında kullanılan damıtma hortumu ele geçirildiği açıklandı.

Olayla ilgili bir kişi hakkında savcılık talimatıyla adli işlem yapıldığı öğrenildi. - UŞAK

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Jandarma, Alkol, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak alkol üretirken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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