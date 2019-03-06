Son Dakika Haberleri: Kaçak Alkole Geçit Yok

Kaçak Alkole Geçit Yok

2 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçak Alkole Geçit Yok, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ısıtma işleminde kullanılan gaz ocağı, 1 adet kaynatma işleminde kullanılan bakır kazan, 1 adet soğutma ve damıtma işleminde kullanılan içerisinde borular bulunan mavi renkli varil ve plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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