Kaçak alkole geçit yok - Son Dakika
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Kaçak alkole geçit yok

10.06.2022 12:42
Kaçak alkole geçit yok

Malatya'da 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya'da 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce asayiş ve güvenliğin temini yönünde il merkezinde yapılan çalışmalarda 5 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici alet, 24 gram narkotik madde, 170 adet uyuşturucu hap ve 38 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Bu arada, kentte 29 Mayıs 2022 günü meydana gelen Oto Hırsızlığı konusu ile ilgili olayın faili olduğu tespit edilen 4 şahıs asayiş ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şahısta tutuklandı. - MALATYA

Kaçak alkole geçit yok
Kaçak alkole geçit yok
Kaçak alkole geçit yok

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak alkole geçit yok - Son Dakika

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