Kaçak alkollü içki imalathanesine baskın
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Kaçak alkollü içki imalathanesine baskınDÜZCE'de, kaçak alkollü içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlenirken, imalatta yapımında kullanılan malzemelere ve içkilere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
Kaçak alkollü içki imalathanesine baskın
DÜZCE'de, kaçak alkollü içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlenirken, imalatta yapımında kullanılan malzemelere ve içkilere el konuldu. Düzce
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içki yapılan bir depoya baskın düzenledi. Baskında sahte alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. K.M. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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