Kaçak alkollü kumar partisi - Son Dakika

Kaçak alkollü kumar partisi

Kumarda yakalandı, yakınına 'lokaldeyim' yalanını uydurdu

Kumar operasyonunda 20 litre kaçak alkolle yakalanan 5 şüpheliye ceza yağdı

DENİZLİ - Denizli'de apartman dairesinde kumar oynayan ve 20 litre kaçak alkolle yakalanan 5 şüpheliye, 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Kendisini arayan yakınına kumar oynadığı için karakola götürüldüğünü söyleyemeyen şüpheli, "Arkadaşın lokaline geldik" yalanını uydurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir çok başarılı operasyona imza atan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin yerini tespit etti. 3 katlı apartmanın 2. katında kumar oynadıkları belirlenen şüphelilerin için ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 5 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerini karşılarında gören şüpheliler kaçacak yer olmadığı için şaşkına döndü, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Teker teker şüphelilerin kimliğini alarak sorgulama yapan ekipler, ardından dairede arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucu yaklaşık 20 litreye yakın kaçak alkol, iskambil kağıtları, okey takımları, pul, para yerine kullanılan kağıtlar ve çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Haber verdiği yakınına karakola kumar oynadığı için gittiğini söyleyemedi

İşlemlerinin ardından 5 kişi ekip otosuna götürüldüğü sırada kimi yüzünü kapatmaya çalışırken, bir şüphelinin telefonla konuştuğu yakınına söylediği bahane pes dedirtti. Karakola kumar oynadığı için gittiğini söylemek istemeyen şüpheli, ekip otosuna bindirileceği sırada telefondaki yakınına, "Kahveyle ilgisi yok. Bir arkadaşın lokaline geldik, bizde orada oturuyorduk" diyerek bahane uydurdu. Ekipler tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliye yaklaşık 50 bin TL cezai işlem uygulanırken, 20 litre kaçak alkole ise el konuldu.