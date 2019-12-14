Kaçak asansörü tamir ederken ölümden döndü - Son Dakika
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Kaçak asansörü tamir ederken ölümden döndü

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçak olarak inşa edilen asansörü tamir ederken altında kalan işçi yaralandı.

Kaçak asansörü tamir ederken ölümden döndü, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaçak olarak inşa edilen asansörü tamir ederken altında kalan işçi yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yalı Mahallesi 2002 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir binanın dış cephesine inşa edilen asansörün bozulması üzerine, bina sakinleri tamirci çağırdı. Bakım için gelen Ersin Ö. asansörü tamir ederken, asansör kabini üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar kabini kaldırarak Ersin Ö.'yü altından çıkarttı.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ersin Ö., Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersin Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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