Kaçak Aşıklar Sobelendi!

Altı aydır aşk yaşayan Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin ile model Ecem Çırpan ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. İlişkilerini bir süredir gizli ve gözlerden uzakta tutarak yaşayan taze aşıklar çıktıkları alışveriş turunda yakayı ele verdi.

Çeşme tatilinden işleri için dönen Lider Şahin ile kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Miss Turkey 2015 birincisi model sevgilisi Ecem Çırpan bir kafede soluklandıktan sonra girdikleri mağazadan çıktıktan sonra el ele görüntülendi.

Çeşme'den işleri için yeni döndüklerini söyleyen Lider Şahin, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını belirtip, yeni projeleri için yaptığı çalışmaları anlatarak "Yeni şarkımı bitirdim klibe gireceğim bu hafta Ağustos gibi çıkaracağız. Sıkıntılı bir dönem ama önümüze ve şarkılarımıza bakacağız. Babamla hayalimizde ortak bir şey yapmak var, neden olmasın? Belki bir gün o da olur. Babam her zaman destekçim" diye konuştu.