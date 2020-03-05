Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
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Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediyenin adı ile logosunu izinsiz kullanıp, yetki belgesi olmadan geri dönüşüm atıklarını toplayan Kemal İ., motosikletli zabıta ekiplerince yakalandı.

Kaçak atık toplayıcısı kovalamacayla yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediyenin adı ile logosunu izinsiz kullanıp, yetki belgesi olmadan geri dönüşüm atıklarını toplayan Kemal İ., motosikletli zabıta ekiplerince yakalandı.

Kuşadası Belediyesi yetki belgesiz geri dönüşüm atığı toplayan firma ve kişilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde Kemal İ.'nin Manisa plakalı kamyonetiyle izinsiz atık toplandığını belirledi. Zabıta ekipleri, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla, Kemal İ.'ye ait kamyonetin Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki polis kontrol noktasından ilçeye giriş yaptığını tespit etti.

Takibe alınan kamyonet, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde motorlu zabıta timleri tarafından yolu kesilerek durduruldu. Yapılan incelemede kamyonetin önünde Kuşadası Belediyesi'nin adının ve logosunun izinsiz kullanıldığı, sürücünün geri dönüşüm atığı toplamak için yetki belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Kamyonet, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce trafikten men edilirken, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Yasalara aykırı hareket eden firma ve kişilere taviz vermeyeceklerini söyleyen CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde sağlıklı bir şekilde işleyen geri dönüşüm sistemimiz bulunuyor. Bu kapsamda Kuşadası sınırlarında yer alan ev, iş yeri, okul, hastane ile kamu kurum ve kuruluşlarından geri dönüştürülebilir atık toplama yetkisini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alan bir firma zaten var. Yetki dışı faaliyet gösteren her türlü şirket, kuruluş ve şahısla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:00 Kaynak: DHA
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