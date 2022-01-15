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Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi - Son Dakika

Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi

15.01.2022 21:16

ERZİNCAN'da kaçak yabani keçi avlamak için avcılar tarafından ormanda yapılan kulübe, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakılarak imha edildi.

ERZİNCAN'da kaçak yabani keçi avlamak için avcılar tarafından ormanda yapılan kulübe, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakılarak imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü Erzincan Şube Müdürlüğü, bölgede kaçak yaban keçisi avında kullanıldığı tespit edilen kulübeleri tek tek yıkıyor. DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye ilçesi Kutluca Köyü kırsalında yaban keçisi avında kullanılan kulübeyi yakarak imha etti.

DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Av koruma kontrol faaliyetlerinde ve kaçak avcı kulübelerinin yıkımında kurumumuza verdiği desteklerden dolayı Erzincan Valimiz Sayın Mehmet Makas teşekkür ederiz? denildi.

Bu arada, DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arazi taramalarında Kemaliye kırsalında tespit edilen 18 kaçak av kulübesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında yıkılmıştı.

Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi
Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi
Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi
Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kemaliye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak av için yapılan kulübe yakılarak imha edildi - Son Dakika
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