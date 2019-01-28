Son Dakika Haberleri: Kaçak Av Yapan Şahıslara Para Cezası

Kaçak Av Yapan Şahıslara Para Cezası

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçak Av Yapan Şahıslara Para Cezası, System.String[]
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak avcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ulus ilçesine bağlı Gökpınar köyü yakınlarında kaçak av yapıldığı ihbarı alan Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek kaçak av yaptığı tespit edilen O.K., D.K.., M.K ve M. K isimli şahıslar avladıkları parçalanmış karaca av hayvanı ile birlikte yakaladı. Operasyonda şüpheli şahıslar ile birlikte dört adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen yivsiz av tüfeklerinden bir adedinin ruhsatsız olması sebebiyle 2521 sayılı kanun kapsamında muhafaza altına alınarak idari yaptırım kararı uygulandı. Olay ile ilgili olarak Bartın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Küre Dağları Milli Parklar Şube Müdürlüğünce şüphelilere 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari yaptırım kararı uygulandı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Gökpınar, Bartın, Ulus, 3. Sayfa
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