Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza - Son Dakika

Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza
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Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y., ile M.Ö.'nün Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.
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