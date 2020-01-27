Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza - Son Dakika

Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza

6 saat önce

Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.

Kaçak avcı 2 kişiye 10 bin TL ceza, System.String[]

Kırşehir'de, kaçak avcılık yapan ve 2 ton sazan ile yakalanan 2 kişiye 10 bin TL ceza kesildi.


Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y., ile M.Ö.'nün Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki nehirde kaçak avlananlardan topladıkları balıkları izinsiz sattıklarını belirledi. Jandarma, şüphelilerin bulunduğu kamyonu, Kırşehir merkeze bağlı Toklumen köyünde durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, kamyonetin kasasında 2 ton sazan balığı ele geçirildi.


A.Y. ve M.Ö.'ye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 10 bin TL para ceza kesildi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:57 Kaynak: İHA
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