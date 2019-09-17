Son Dakika Haberleri: Kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi
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Kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

23 dakika önce

ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen yasaklı cihaza el konulurken, kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 kişiye de para cezası verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:01 Kaynak: DHA
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