Kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi
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ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:01 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da kaçak avcı denetimleri sırasında, avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi. Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen yasaklı cihaza el konulurken, kaçak av yaptıkları tespit edilen 2 kişiye de para cezası verildi.
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