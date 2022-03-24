Kaçak avcı suçüstü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak avcı suçüstü yapıldı

24.03.2022 14:04
Kaçak avcı suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan şahıs DKMP ekipleri tarafından suçüstü yapılırken, şahsın tüfeğine el konulup hakkında para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan şahıs DKMP ekipleri tarafından suçüstü yapılırken, şahsın tüfeğine el konulup hakkında para cezası kesildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbarda belirtilen araziye giderek inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede bir şahsın yanındaki tüfekle birlikte ateş açtığını tespit etti. Ardından şahsa idari para cezası kesen ekipler, takozsuz olduğu anlaşılan yarı otomatik av tüfeğine ise el koydu. - AFYONKARAHİSAR

Kaçak avcı suçüstü yapıldı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar Ticaret Borsası Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başmakçı'da eğitim seferberliği projesi devam ediyor Başmakçı'da eğitim seferberliği projesi devam ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avcı suçüstü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Bir kadınının azarını işitti: Hayvanın dili yok, bana vur
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
13:42 Balerin "et hırsızlığı"ndan ceza yedi! "Unuttum" dedi ama hakimi inandıramadı
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:14:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kaçak avcı suçüstü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement