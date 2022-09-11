Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma , şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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