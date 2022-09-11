KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ

11.09.2022 15:27

HATAY'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

HATAY'nın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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