Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

11.09.2022 16:13

Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar yaşamını yitirdi, M.A. yaralandı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sabah saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.

BİRİ ÖLDÜ BİRİ YARALANDI

Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ KAÇAK AVCILAR, AV KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti Hatay'da kaçak avcıların ateş açtığı av koruma ve kontrol ekibi görevlisi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaçak avcılar av koruma memurlarına saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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