Kaçak avcılar bir ayda 244 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak avcılar bir ayda 244 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika

Kaçak avcılar bir ayda 244 bin TL ceza uygulandı

7 saat önce

Bu yıl Antalya, Isparta ve Burdur'da yapılan av koruma çalışmalarında bin 990 kişi kontrol edilirken, toplamda 244 bin 610 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak avcılar bir ayda 244 bin TL ceza uygulandı, System.String[]

Bu yıl Antalya, Isparta ve Burdur'da yapılan av koruma çalışmalarında bin 990 kişi kontrol edilirken, toplamda 244 bin 610 bin TL cezai işlem uygulandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışmaları devam ediyor.


Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 2020 yılı 26 Ocak itibariyle yapılan av koruma çalışmalarında bin 990 kişi kontrol edildi, 99 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kontroller sonucunda 125 bin 520,00 TL idari para cezası ve 119 bin 90 TL tazminat olmak üzere toplamda 244 bin 610 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Isparta, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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