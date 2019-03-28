Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılar Canlı Mührelerle Suçüstü Yakalandı

Kaçak Avcılar Canlı Mührelerle Suçüstü Yakalandı

1 saat önce

Kağızman'da kaçak avlanan 3 kişi, canlı mührelerle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak Avcılar Canlı Mührelerle Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Kağızman'da kaçak avlanan 3 kişi, canlı mührelerle birlikte jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kağızman'da bir hidroelektirik santrali karşısında 3 çadır gören jandarma, bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yasak av yaptıkları tespit edilen M.G., E.G. ve D.G. çadırlarında suçüstü yakalandı. 3 çadırın etrafında araştırma yapan jandarma çadırların yanı başında 3 ayrı kafes içerisinde 4 kınalı kelik ele geçirdi. Keklikler ve malzemelere el koyan jandarma kaçak avlananları göz altına aldı. Kaçak avcıların kafeslere koydukları kınalı keklikleri canlı mühre olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Öte yandan kaçak avcılar hakkında ilgili yasa gereği işlem yapıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ve muhafaza altına alınan kınalı kekliklerin Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kars, Kağızman, Jandarma, Yaşam
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