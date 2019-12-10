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Kaçak avcılar görevlilere ateş açtı

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, projektör ile avcılık yapan kişiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekiplerine ateş açtı.

Kaçak avcılar görevlilere ateş açtı, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, projektör ile avcılık yapan kişiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekiplerine ateş açtı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ahrazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Projektör ile avcılık yapan kişilerin ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şefliği ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine gitti. Ekiplere, İ.Ö. ve K.Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Kaçak avcıların açtığı ateş sonucu kimse yaralanmazken, şahıslar hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Öte yandan, avda kullanılan 2 adet otomatik av tüfeğine el konulurken, avcılara kişi başı 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılar adliyeye sevk edildi. - HATAY

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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