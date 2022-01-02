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KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU - Son Dakika

KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU

02.01.2022 19:13

TUNCELİ'de kaçak avcılar tarafından nesli tükenme tehlikesi atında bulunan bir dağ keçisi vuruldu.

TUNCELİ'de kaçak avcılar tarafından nesli tükenme tehlikesi atında bulunan bir dağ keçisi vuruldu.

Tunceli- Erzincan kara yolu Nazimiye yol ayrımı mevkisinde kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir dağ keçisini vurdu. Yoldan geçen vatandaşlar dağ keçisini yaralı halde görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Milli Park ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşların yardımıyla vurulan dağ keçisini bulunduğu bölgeden aldı. Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere götürülürken, kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU
KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU
KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU

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Nazimiye, Erzincan, Tunceli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK AVCILAR, KORUMA ALTINDAKİ YABAN KEÇİSİNİ VURDU - Son Dakika
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