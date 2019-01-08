Kaçak Avcılar Suçüstü Kakalandı
1 saat önce
Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında kaçak av yapan iki avcı suçüstü yakalandı.
Sivas
'ın Divriği
ilçesi kırsalında kaçak av yapan iki avcı suçüstü yakalandı.
Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında şüpheli bir araç gören Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları iki kişinin yaban keçisi vurma hazırlığında olduğunu tespit etti. Takibe alınan iki kişi Jandarma
güçlerinin de verdiği destek ile av yapamadan suçüstü yakalandı. Avcıların yanında bulunan 1 adet yivli tüfeğe el konuldu. Her iki şahısa 4915 sayılı Kara Avcılık Kanunu kapsamında 3 bin 740 TL idari para cezası kesildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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