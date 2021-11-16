Kaçak avcılar tarafından yaralanan fil yavrusunun hortumu kesildi - Son Dakika

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Yaralı fil yavrusundan detaylar

Fil yavrusunu iyileştirmek için uygulanan tedavi

Veteriner Rika Marwati ile röportaj

AÇE - Kaçak avcıların kurduğu tuzaktan ağır yaralı halde kurtarılan fil yavrusunun hortumu kesilmek zorunda kalındı.

Yavru filin tahliye sırasındaki durumunun kritik olmasına rağmen şu anda durumu iyiye gidiyor. Bununla birlikte, fil hala yemek yemekte zorluk çekiyor ve filin durumunun iyileşmeye devam etmesi için özel tedaviye ihtiyacı var.

Nefes alma, su taşıma ve nesneleri kavrama görevlerini gören hortum, fillerin en hayati organı.Hortumu olmayan filler her türlü tehdide karşı savunmasız kalıyor ve yaşam onlar için eziyete dönüşebiliyor.