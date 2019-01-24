Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılar Yaban Keçisini Parçalayıp Sırt Çantasına Gizlemiş

Kaçak Avcılar Yaban Keçisini Parçalayıp Sırt Çantasına Gizlemiş

6 dakika önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kaçak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koyan iki kişiye 20 bin 367 lira ceza yazıldı.

Kaçak Avcılar Yaban Keçisini Parçalayıp Sırt Çantasına Gizlemiş, System.String[]
Erzurum'un Uzundere ilçesinde kaçak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koyan iki kişiye 20 bin 367 lira ceza yazıldı.

İlçenin Çamlıyamaç avlağında izinsiz av yapıldığı ihbarı üzerine Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bölgede çalışma başlatıldı.

Söz konusu bölgede av koruma ve kontrol ekibi ile fahri av müfettişince yapılan araştırmada, iki kaçak avcı, sırt çantalarındaki yaban keçisi ile yakalandı.

Kaçak olarak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koydukları belirlenen bu kişilere, toplam 20 bin 367 lira ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV İadeleri Çok Basit Bir Konu Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:17:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılar Yaban Keçisini Parçalayıp Sırt Çantasına Gizlemiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]