Kaçak Avcılar Yaban Keçisini Parçalayıp Sırt Çantasına Gizlemiş
6 dakika önce
Erzurum'un Uzundere ilçesinde kaçak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koyan iki kişiye 20 bin 367 lira ceza yazıldı.
Erzurum'un Uzundere ilçesinde kaçak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koyan iki kişiye 20 bin 367 lira ceza yazıldı.
İlçenin Çamlıyamaç avlağında izinsiz av yapıldığı ihbarı üzerine Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince bölgede çalışma başlatıldı.
Söz konusu bölgede av koruma ve kontrol ekibi ile fahri av müfettişince yapılan araştırmada, iki kaçak avcı, sırt çantalarındaki yaban keçisi ile yakalandı.
Kaçak olarak avladıkları yaban keçisini parçalayıp sırt çantasına koydukları belirlenen bu kişilere, toplam 20 bin 367 lira ceza uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:11 Kaynak: AA
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