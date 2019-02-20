Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılara, 1 Yılda 12 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Kaçak Avcılara, 1 Yılda 12 Milyon Lira Ceza Uygulandı

1 saat önce

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti.

Kaçak Avcılara, 1 Yılda 12 Milyon Lira Ceza Uygulandı, System.String[]
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.  Açıklamada, 2018 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 bin 670 avcıya 6 milyon 259 bin TL, yine aynı kanun doğrultusunda ekosistemde tahribat ve eksilme meydana gelmesine neden olan bin 589 kişiye de 5 milyon 949 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 208 bin TL'lik ceza işlemi gerçekleştirildi. 2018 yılında kaçak avda kullanılan otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 adet araca da el konuldu.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:44 Kaynak: DHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel
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