Kaçak Avcılara 16 Bin 250 Lira Para Cezası

Bartın'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 5 kişiye 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Bartın'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 5 kişiye 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesi Gökpınar köyünde kaçak avlanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.



Arabada yapılan aramada, biri ruhsatsız 4 tüfek ile parçalanmış karaca eti ele geçirildi.



Jandarma ekipleri araçta bulunan tüfekler ile ete el koydu.



Kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen O.K, D.K, M.K. ve M.K'ye, Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

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