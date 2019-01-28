Kaçak Avcılara 16 Bin 250 Lira Para Cezası
14 dakika önce
Bartın'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 5 kişiye 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Bartın'da kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 5 kişiye 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesi Gökpınar köyünde kaçak avlanıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Arabada yapılan aramada, biri ruhsatsız 4 tüfek ile parçalanmış karaca eti ele geçirildi.
Jandarma ekipleri araçta bulunan tüfekler ile ete el koydu.
Kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen O.K, D.K, M.K. ve M.K'ye, Milli Parklar Şube Müdürlüğünce toplam 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:37 Kaynak: AA
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı