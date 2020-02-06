Kaçak avcılara 25 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kaçak avcılara 25 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin kontrolleri sırasında, kaçak avlandıkları tespit edilen 7 kişiye 25 bin 189 TL para cezası kesildi.

Kaçak avcılara 25 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin kontrolleri sırasında, kaçak avlandıkları tespit edilen 7 kişiye 25 bin 189 TL para cezası kesildi.


Kaçak avcılarla ilgili Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:


"Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze bağlı Yahyalı ve Sultan Sazlığı Şefliği ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 7 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı. Develi ve Yahyalı İlçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 7 kişiye yasal işlem yapılmış bu kapsamda yasa dışı avcılara 25 bin 189 TL idari para cezası kesilmiş, 8 adet av tüfeğe de el konulmuştur. 7 gün 24 saat gelen kaçak av ihbarları değerlendirmekte olup, İlimizin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir." - KAYSERİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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