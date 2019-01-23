Kaçak Avcılara 36 Bin Lira Para Cezası

Sinop
'ta, yılbaşından bu yana kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 25 kişiye 36 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaçak ve kural dışı avcılık yapanlara yönelik çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi için etkin mücadele sürdürüyor. Jandarma
ekipleriyle ortak çalışma yürüten Milli Parklar görevlileri, yılbaşından bu yana kaçak ve kural dışı avcılık yaptıkları belirlenen 25 kişiye 36 bin lira idari para cezası verdi.
Ekipler, ayrıca kaçak avlananlara ait 9 av tüfeğine de el koydu.
"Kaçak avcılar en fazla zararı bizlere veriyor" Boyabat
Kara Avcıları Kulübü Başkanı İsmail Çelik
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumların bölgede son zamanlarda kaçak avcılara karşı yoğun mücadele örneği gösterdiklerini söyledi.
Yaptıkları tüm uyarılara rağmen bilinçsiz kişilerce kaçak avcılık yapılmaya devam edildiğine dikkati çeken Çelik, "Kaçak avcılar en fazla zararı bizlere veriyor." dedi.
Çelik, avcılığının kuralına uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Maalesef denetimlere rağmen kaçak avcılık yapılıyor. Gerek Milli Parklar gerekse jandarma ekiplerimiz bu kişilerle mücadelede gayret gösteriyor ve özveriyle çalışıyor. Kaçak avcılık yapmak yasak olmasının yanı sıra utanç verici bir durum. Biz üyelerimize uyarıları yaptık. Zaten bu işi yapanlar herhangi bir kulübe üye olamaz. Bizim tek isteğimiz, denetimler daha da artsın. Kaçak avcılara göz açtırılmasın."
Çelik, cezaların artmasına karşın kaçak avcılığının devam ettiğini, bunun için toplumun da bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.