Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılara 4 bin 237 lira para cezası uygulandı
Son Dakika Güncel Kaçak avcılara 4 bin 237 lira para cezası uygulandı

Kaçak avcılara 4 bin 237 lira para cezası uygulandı

48 dakika önce

Erzincan'ın Kemah ilçesinde izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişiye yasa dışı yollarla avlanma suçundan 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.

Kaçak avcılara 4 bin 237 lira para cezası uygulandı, System.String[]

Erzincan'ın Kemah ilçesinde izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişiye yasa dışı yollarla avlanma suçundan 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü av korumaya ve kontrol ekipleri, Kemah ilçesi Kardere ile Karacalar köyü arasında bulunan Akça Devlet Avlağı'nda bazı kişilerin izinsiz olarak avlandığı ihbarını aldı. Ekipler bölgede yaptıkları kontrollerde izinsiz yaban keçisi avlamaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında bulunan 3 tüfeğe ekipler tarafından el konuldu. Silahları jandarma ekibine teslim eden Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, kaçak av yapan şahıslara yasa dışı yollarla avlanma suçundan toplam 4 bin 237 lira para cezası uyguladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri kaçak avlanama konusunda av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kemah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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