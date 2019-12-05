Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılara 98 bin lira para cezası
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Kaçak avcılara 98 bin lira para cezası

6 saat önce

KARAMAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde kaçak avcılara 98 bin 862 lira para cezası kesildi.

Kaçak avcılara 98 bin lira para cezası, System.String[]

KARAMAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde kaçak avcılara 98 bin 862 lira para cezası kesildi.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde Nunu Vadisi'nde 3 yaban keçisi avlayan kişilere 71 bin 578 lira para cezası kesildi. İl genelinde ise usulsüz av yapan 21 kişiye de 27 bin 284 lira cezası uygulandı. Usulsüz avlanan avcıların 6 av tüfeğine el konuldu.Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Özellikle kasım ve aralık ayları yaban keçisi ve yaban koyunlarının üreme dönemlerinde yapılan avlar, hem bu hayvanların popülasyonunun düşmesine, hem de üreme kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımızın desteğiyle birlikte yaban keçisi ve yaban koyununun olduğu bu alanlarda kaçak av yapanlara karşı işbirliği yapan yasal avcılarımız, avcı derneklerimiz, fahri av müfettişlerimiz, köy muhtarlıklarımız ve gözcülerimizin yanında alana kurulan kamera sistemi (fotokopan) ile çalışmalar devam etmektedir" denildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Jandarma, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:34 Kaynak: DHA
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