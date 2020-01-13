Kaçak avcılara ağır ceza - Son Dakika
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Kaçak avcılara ağır ceza

6 saat önce

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, yavru yaban keçisini kaçak avlayarak başını kestiği belirlenen 4 avcıya toplam 33 bin 984 TL ceza kesildi.

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ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, yavru yaban keçisini kaçak avlayarak başını kestiği belirlenen 4 avcıya toplam 33 bin 984 TL ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sütçüler Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman sahası içinde yaptıkları av koruma çalışması esnasında, Çandır köyü sınırlarından gelen silah sesi nedeniyle bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede uzaklaşan bir aracı takibe aldı. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, Sütçüler ilçesinde bir iş yerinin önünde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 av tüfeği ve kafası kesik vaziyette bir yaban keçisi yavrusu bulundu. Ekipler, 4 kişiye kaçak avlandıkları gerekçesiyle toplam 33 bin 984 TL ceza kesti.

ANTALYA'DA DA 5 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, usulsüz avlanmayla mücadele kapsamında çalışmalarının 7/24 saat kesintisiz şekilde sürdüğünü belirtti. Kaçak avlandığı belirlenen 4 kişi hakkında 5326 Sayılı Kanun çerçevesinde gerekli cezai işlemin uygulandığını anlatan Kamil, "Geçen hafta da Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yaptık. Orada da 3 yaban keçisi vurularak başları kesilmişti" dedi.

'ABD'YE GÖNDERİLİYOR İDDİALARI ASILSIZ'

Kesilen yaban keçisi kafalarının ABD'ye satıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiğini kaydeden Rıza Kamil, "İddialar asılsız. Uluslararası Bitki ve Yaban Hayvan Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye Türkiye de taraf. Boynuzların gümrükten geçirilme imkanı yok. Avcılar vurdukları hayvanları daha rahat taşımak için kafalarını kesiyor" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sütçüler, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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