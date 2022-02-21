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Kaçak avcılara ceza - Son Dakika

Kaçak avcılara ceza

21.02.2022 11:45
Kaçak avcılara ceza

Karakaya Baraj Gölü'nde amatör avcılığa aykırı balık avladıkları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 12 şahsa toplam 6 bin 540 TL ceza uygulandı.

Karakaya Baraj Gölü'nde amatör avcılığa aykırı balık avladıkları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 12 şahsa toplam 6 bin 540 TL ceza uygulandı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde, Yeşilyurt İlçe jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek icra edilen devriye faaliyetinde 12 şahsın Karakaya Baraj suyunda amatör avcılığa aykırı balık avladıkları tespit edildi. 11'i yabancı uyruklu 12 şahsın avcılıkta kullandıkları 27 adet kamış tipi ve 15 adet makara tipi oltaya Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Şahıslara toplam 6 bin 540 TL para cezası uygulandı. - MALATYA

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Türk Lirası, Yeşilyurt, Malatya, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avcılara ceza - Son Dakika


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