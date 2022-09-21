KAÇAK AVCILARA CEZA YAĞDI - Son Dakika
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KAÇAK AVCILARA CEZA YAĞDI

21.09.2022 10:40

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike DKMP ekiplerince, kaçak avlanan 19 kişiye ceza uygulandı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike DKMP ekiplerince, kaçak avlanan 19 kişiye ceza uygulandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 2022-2023 av sezonunda yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 19 kişiye 57 bin 974 TL idari para cezası ile 636 bin 700 TL tazminat olmak üzere toplam 694 bin 674 TL para cezası uygulandı. El konulan 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet ses cihazı ve usulsüz avlanan arı kuşu, yaban keçisi ve üveyike el konuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILARA CEZA YAĞDI - Son Dakika

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