Kaçak avcılara geçit yok
1 saat önce
Adıyaman'da su ürünlerinde devam eden avlanma yasağına uymayan kişilere geçit verilmiyor.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
'da su ürünlerinde devam eden avlanma yasağına uymayan kişilere geçit verilmiyor. 1 Nisan
tarihinde başlayan ve 30 Haziran tarihide son bulacak olan Adıyaman iç sularında balık ve diğer su ürünlerinin avlanma yasağına uymayanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve duyarlı vatandaşlar, yasağa uymayanlarla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Kahta
ilçesi Atatürk Baraj Göletine ağ atan kişilerin ağları toplandı. Toplanan ağlar ekipler tarafından yakılarak imha edildi. Avlanan balıklar ağlardan kurtarılarak tekrardan gölete bırakıldı. - ADIYAMAN
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