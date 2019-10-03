Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında av koruma-kollama çalışması kapsamında 27 kişi hakkında yasal işlem yapılıp, 32 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlara kötü davranan 10 kişiye de 31 bin 939 TL idari para cezası verildi.



İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2019 yılına kadar 700 adet, 2019 yılında ise 122 adet muhtelif türde hayvanının tedavisi yaptırılarak doğaya bırakıldığı bilgisi verildi. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında 2017-2018 kış döneminde toplam 4 ton 100 kilo, 2018-2019 kış döneminde ise 800 kilo yiyecek, yaban hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakıldı.



Kaçak avcılara idari para cezası



Av koruma-kontrol çalışmaları kapsamında av suçundan dolayı 2018 yılında 101 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 83 bin 726 TL idari para cezası uygulandı. 2019 Yılında 27 kişi hakkında yasal işlem yapılıp, 32 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.



Hayvanlara yapılan kötü muamele cezasız kalmadı



Hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 10 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, 31 bin 939 TL idari para cezası yazıldı.



3 dönemde av pulu satışından 1 milyona yakın gelir elde edildi



Avcılık ve belgelendirme çalışmaları kapsamında 2019 yılında Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesi almaya hak kazanan kişi sayısı 63 olup, toplamda 4 adet kurs açıldı. 2003-2019 arasında ise toplamda 332 kurs açılarak 9 bin 128 kişi avcı eğitim kursu bitirme belgesi almaya hak kazandı. 2017-2018 av sezonu içerisinde 3 bin 343 adet avlanma pulu satıldı. 368 bin 170 TL gelir elde edildi. 2018-2019 av sezonu içerisinde 3 bin 164 adet avlanma pulu satıldı. 395 bin 875 TL gelir elde edildi. 2019-2020 av sezonu içerisinde ise bin 543 adet avlanma pulu satılıp, 231 bin 900 TL gelir elde edildi. Toplamda 995 bin 945 TL gelir elde edildi.



Samsun'da şu anda toplam 4 bin 788 adet aktif avcı bulunuyor. - SAMSUN