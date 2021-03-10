Kaçak avcılara yasal işlem uygulandı - Son Dakika

Kaçak avcılara yasal işlem uygulandı
10.03.2021 11:48
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılık faaliyetleri yapan 11 kişiye yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılık faaliyetleri yapan 11 kişiye yasal işlem uygulandı.
Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Alpu ve Merkez Şefliği ekipleri tarafından, av koruma ve kontrol faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapıldı. Yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 11 kişiye yasal işlem uygulandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet yarı otomatik av tüfeğine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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