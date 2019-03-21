Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılardan Kurtarılan Keklikler Doğaya Salındı

Kaçak Avcılardan Kurtarılan Keklikler Doğaya Salındı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 7 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

Kaçak Avcılardan Kurtarılan Keklikler Doğaya Salındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 7 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.


Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında bulunan ve kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 7 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine alındı.

Yaklaşık bir aylık tedavi sürecinin ardından uçabilecek duruma gelen kekliklerin, doğaya bırakılmasına karar verildi.

Hayvanlar, uygun bölgelerde doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Halfeti, Güncel
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