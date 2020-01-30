Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı - Son Dakika

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Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı
6 saat önce
Kastamonu'da Karaçomak Barajında kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılarak tekrar suya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
Kastamonu'da Karaçomak Barajında kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılarak tekrar suya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Karaçomak Barajında balık avlamak amacıyla bırakılmış ağı gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ağı göletten çıkardı. Ağa takılan 300 balık ise ağlardan kurtarılarak tekrar Baraja geri bırakıldı. Ağı bırakan kişilerin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - KASTAMONU
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