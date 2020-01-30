Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı - Son Dakika

Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı

6 saat önce

Kastamonu'da, kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı.

Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı, System.String[]

Kastamonu'da, kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Karaçomak Göleti'ne balık avlamak amacıyla bırakılmış ağı gördü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ağı göletten çıkardı.

Ağa takılan 300 balık tekrar gölete bırakıldı. Ağı bırakan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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