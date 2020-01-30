Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı - Son Dakika

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Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık ekiplerce suya salındı
6 saat önce
Kastamonu'da, kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Kastamonu'da, kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Karaçomak Göleti'ne balık avlamak amacıyla bırakılmış ağı gördü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ağı göletten çıkardı.
Ağa takılan 300 balık tekrar gölete bırakıldı. Ağı bırakan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
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