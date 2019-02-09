Kaçak Avcıların Elinden Kurtarılan Keklikler Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da kaçak avcılık yapan kişilerin elinden kurtarılan 4 keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da kaçak avcılık yapan kişilerin elinden kurtarılan 4 keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 4 kekliğin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.



Yapılan egzersiz çalışmalarının ardından uçabilecek duruma gelen hayvanlar, uygun bölgelerde doğaya salındı.



Hayvanların bakımını gerçekleştiren veteriner hekim Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce kanatlı ve memeli hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya salıverdiklerini hatırlattı.



Söz konusu kekliklerin de bir süre önce merkeze getirildiğini anlatan Ektiren, uzun süre kafeste tutuldukları için uçamayacak hale gelen hayvanları, gerekli muayene ve rehabilitasyondan sonra doğal alanlarına bıraktıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

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