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Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı - Son Dakika

Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı

15.02.2022 15:32
Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı

Siirt'te kırsal bölgede kaçak avcılar tarafından yasak avlanmada kullanılan taş yapılar (meteris) adı verilen tuzaklar yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'te kırsal bölgede kaçak avcılar tarafından yasak avlanmada kullanılan taş yapılar (meteris) adı verilen tuzaklar yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt İl Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, Siirt kırsalında kaçak ve usulsüz avlanmaya geçit vermeyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal bölgede kaçak avlanma yapıldığı ihbarını alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılar tarafından yapılmış, yasak avlanmada kullanılan taş yapılar (meteris) adı verilen tuzakları tespit etti. Usulsüz olarak avlananların kullandığı taş yapıların, ekipler tarafından yıkılarak tamamen kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Ekiplerin hafta sonu dahil her gün düzenli olarak kaçak avlanmaya yönelik av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - SİİRT

Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı
Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı - Son Dakika


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