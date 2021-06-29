Kaçak avcıların planını polis bozdu: Film gibi operasyon anları - Son Dakika

- Kaçak avcıların planını polis bozdu: Film gibi operasyon anları

Denizlerde balık popülasyonuna zarar veren yasa dışı avcılığa nefes kesen operasyon

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, denizleri temizlediği bilinen deniz patlıcanlarının yasa dışı yollarla avlanıldığına yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak avcıların 20 metre derinlikte gizlediği trol ve algarna düzeneklerini yüzeye çıkardı. Söz konusu avcılığın balık popülasyonuna zarar verdiği ifade edilirken, denize temizleyen deniz patlıcanlarının müsilajı da engellediği belirtildi.

Urla'da, yasa dışı yollarla deniz patlıcanlarının avlanıldığına yönelik ihbar yapıldı. Bunun üzerine İzmir Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, kaçak avcıların 20 metre derinlikte gizlediği trol ve algarna düzeneklerini tespit etti.

Yasa dışı avcılıkta kullanılan tonlarca ağırlıktaki malzemeler yüzeye çıkarıldı

Kaçak avlanma düzeneklerinin yerini saptayan güvenlik güçleri, tonlarca ağırlıktaki malzemeyi çıkarmak için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait EGESÜF gemisinden yardım istedi.

Bu sırada 'kurbağa adamlar' denize dalarak kaçak düzeneklerin su yüzüne çıkartılması için çalışma yaptı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir helikopter de, Körfez'de kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmalar yaptı.

Film gibi operasyon

Yeni olduğu belirlenen trol ve algarna düzenekleri, 4 saat süren çalışma sonunda EGESÜF Gemisi'ne çekildi.

Filmleri aratmayan ve 20 polisin katıldığı operasyonda ele geçirilen kaçak avlanma düzenekleri, Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, helikopter ile havadan yapılan kontrollerde kaçak avcılara ulaşılamadı.

Deniz patlıcanı denizi temizliyor, müsilaja engel oluyor

Urla'da balıkçı esnafı, kaçak avlanmanın denizlerdeki balık popülasyonuna zarar verdiğini söyledi. Esnaf, kaçak düzeneğin çalışma yöntemi hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Trol ve algarna dediğimiz sistemde, ağların iki ucunda bağlı olan demir levhalar, denizin dibini süpürüyor. Yuvalar talan edilirken, küçük, büyük, yavru tüm deniz canlıları, levhalara bağlı olan ağın içine dökülüyor. Her şeyden önemlisi, bu kaçak avcılık daha çok deniz patlıcanı avcılığı için kullanılıyor. Deniz patlıcanı da denizlerimizin temizlenmesi konusunda çok önemli bir canlı. Kısacası bu yöntemle yapılan avcılıkta, denizin dibinde ne varsa ağlara gidiyor. Bu da yuva ve yumurtaları etkilediği için balık popülasyonu yok oluyor, deniz patlıcanları avlanıyor. Deniz patlıcanlarının avlanmasıyla da musilaj tehdidi yaşanıyor.