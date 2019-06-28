Son Dakika Haberleri: Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak

8 dakika önce

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yakalanan kaçak avcıların el konulan tüfekleri açılacak ihale ile satılacak.

Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak, System.String[]
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde yakalanan kaçak avcıların el konulan tüfekleri açılacak ihale ile satılacak.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma alanı çevresinde yaptıkları denetimler sırasında yakalanan 10 adet yarı otomatik av tüfeği ihale yöntemiyle satışa çıkarılacaktır. Tüfekler 1 Temmuz 2019 tarihinde sergiye çıkarılacak olup 11 Temmuz 2019 tarihinde ihale edileceği bildirildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi G20'de yapılacak olan Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 ve F-35 düğümünü çözebilir mi? 49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt: Savaş kısa sürmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak avcıların tüfekleri satışa çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]