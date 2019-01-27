Kaçak Avcıların Vurduğu Doğan Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Kaçak avcıların vurduğu doğan donmak üzereyken kurtarıldıZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kaçak avcıların vurduğu doğan donmak üzereyken kurtarıldı



ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Alaplı ilçesine bağlı Belediye Plaj tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaçak avcılar tarafından vurulan ve kanadından yaralanan doğan, donmak üzereyken o bölgede yaşayan Ramazan Uysal tarafından bahçesinde giderken bulundu.

Milli Park Görevlilerine teslim edildi

Alaplı Veteriner Kliniği'ne götürülen yaralı doğan, ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Ramazan Uysalı tebrik etti.

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