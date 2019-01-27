Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcıların Vurduğu Doğan Donmak Üzereyken Kurtarıldı

Kaçak Avcıların Vurduğu Doğan Donmak Üzereyken Kurtarıldı

30 dakika önce

Kaçak avcıların vurduğu doğan donmak üzereyken kurtarıldıZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kaçak avcıların vurduğu doğan donmak üzereyken kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde kaçak avcılar tarafından vurularak yaralanan doğan, donmak üzereyken bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Alaplı ilçesine bağlı Belediye Plaj tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaçak avcılar tarafından vurulan ve kanadından yaralanan doğan, donmak üzereyken o bölgede yaşayan Ramazan Uysal tarafından bahçesinde giderken bulundu.
Milli Park Görevlilerine teslim edildi
Alaplı Veteriner Kliniği'ne götürülen yaralı doğan, ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı Ramazan Uysalı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:35 Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Yerel
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