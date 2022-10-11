KAÇAK AVCILARIN YARALADIĞI PUHU ÇİFTİ, AİLE OLMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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KAÇAK AVCILARIN YARALADIĞI PUHU ÇİFTİ, AİLE OLMAYA HAZIRLANIYOR

11.10.2022 10:10

KAÇAK avcıların vurduğu, 1'i dişi 2 puhu, uygulanan tedavinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yuvada kalacak.

KAÇAK avcıların vurduğu, 1'i dişi 2 puhu, uygulanan tedavinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yuvada kalacak. Uçma yetisini kaybeden 2 puhunun üremesi için uygun ortam da hazırlanacak.

Kaçak avcıların 2 yıl önce kanatlarından vurduğu, bu nedenle uçma yetisini kaybeden 2 puhu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Merkezi'nde uygulanan tedavi sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun, puhu çiftinin üremesi için bir kısmı kayalık bir kısmı ağaç ve dallarla kaplanmış özel alan tasarlandığını anlattı. Uçamadıkları için 2 puhunun doğada kalamayacağını hatırlatan Arsun, "Kanatlarından vurulmuş halde bulunarak, 2 yıl süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştular fakat 2'si de uçamıyor. Sadece uzun sıçrayışlar yapabiliyor. Bu nedenle doğal ortamlarında avlanmaları ve hayatta kalmaları mümkün değil. Bu nedenle bize gönderildiler. Burada doğal bir yaşam alanı düzenleyerek, üremeleri konusunda uygun bir ortam hazırlayacağız. Kayalık ortamları seviyorlar. Buradaki adaptasyon sürecinin ardından yaşam alanlarına alacağız. Üremelerini sağlayıp, yavru puhu baykuşlarımız olmasını temenni ediyoruz" dedi. Puhuların ortalama ömrünün 20 yıl olduğunu kaydeden veteriner hekim Arsun, "Hazırlayacağımız barınakta, uçamadıkları da göz önünde bulundurularak farklı alternatifler üretilecek. Örneğin; tırmanabilecekleri dal parçaları ile kayalık yüzeyler hazırlayacağız. Antalya'nın doğasında üremelerini planlıyoruz. Belki kendileri uçamıyor ama yavruları uçabilecek. Gerçek doğal yaşamlarında hayatlarını sürdürerek, ormanda özgürce süzülecekler" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILARIN YARALADIĞI PUHU ÇİFTİ, AİLE OLMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAÇAK AVCILARIN YARALADIĞI PUHU ÇİFTİ, AİLE OLMAYA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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