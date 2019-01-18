Kaçak Avcılığa 10 Bin Lira Ceza

Rize
'de nesli koruma altındaki türleri kafes yöntemi kullanarak kaçak avlayan kişiye 10 bin lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Erenköy
'de A.F'nin ticari amaç ile nesli koruma altındaki tür olan saka ve florya cinsi kuşları, kurmuş olduğu tuzaklar ile yakalayıp evinde kafes içerisinde tuttuğu ihbarını değerlendiren Rize Jandarma
Komutanlığına bağlı Salarha Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri adli makamlardan arama kararı çıkarttı.
A.F'nin evinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile arama yapan ekipler kafes içerisinde 12 saka kuşu, 2 florya, 1 erikci kuşu ele geçirildi. Aramada ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 15 tabanca fişeği, 500 gram kenevir tohumu bulundu.
Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerince, A.F'ye toplam 10 bin lira idari para cezası uygulandı, koruma altındaki kuşlara tekrar doğaya salınmak üzere el konuldu.
Şüpheli A.F. 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet nedeniyle gözaltına alındı.