Kaçak avcılığa geçit yok
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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kaçak avcılığı önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kaçak avcılığı önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gece - gündüz yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
Yapılan kontrollerde projektör ile usulsüz avcılık yapan şahısların olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı. Usulsüz avcılık yapılan malzemelere ise el konuldu. - KIRKLARELİ
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