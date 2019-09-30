Kaçak avcılığa geçit yok

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kaçak avcılığı önlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gece - gündüz yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam ediyor.



Yapılan kontrollerde projektör ile usulsüz avcılık yapan şahısların olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı. Usulsüz avcılık yapılan malzemelere ise el konuldu. - KIRKLARELİ