KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ

26.04.2022 11:03

TUNCELİ'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan koruma altındaki 100'e yakın dağ keçisi, sürü halinde görüntülendi.

TUNCELİ'de, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan koruma altındaki 100'e yakın dağ keçisi, sürü halinde görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle dağ keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve ilk defa bu kadar kalabalık görüntülendikleri söyledi.

Türkiye'de yaban hayatı zenginliğinin en fazla olduğu illerden Tunceli'de koruma altındaki hayvanların sayıları son yıllarda artış gösterdi. Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde bulunan dağ keçilerinin popülasyonu da arttı. 100'e yakın erkek dağ keçisi, karların eridiği zirvelerden inerken DKMP ekiplerinin objektifine takıldı.

DKMP yetkilileri, kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle yaban keçilerinin sayılarında artış yaşandığını ve dağ keçilerini ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde görüntülediklerini belirtti. Yetkililer, kaçak avcılara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

115 KİŞİYE 777 BİN 77 LİRA CEZA KESİLDİ

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yapılan kontrollerde 115 kişi hakkında idari işlem yaptı. Bu kişilere 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 777 bin 77 lira ceza uygulandı.

KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ
KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ
KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ
KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAÇAK AVCILIK ENGELLENDİ, DAĞ KEÇİLERİ İLK KEZ BU KADAR KALABALIK GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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