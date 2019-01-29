Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılık Yapan 164 Kişiye Ceza

Kaçak Avcılık Yapan 164 Kişiye Ceza

58 dakika önce

Şanlıurfa'da geçen yıl kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 164 kişiye 369 bin 313 lira ceza uygulandı.

Kaçak Avcılık Yapan 164 Kişiye Ceza, System.String[]
Şanlıurfa'da geçen yıl kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 164 kişiye 369 bin 313 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2018 yılında av koruma ve kontrol ekiplerince yapılan denetimler sonucunda takozsuz ve avcılık belgeleri olmadan av yaptıkları tespit edilen 164 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem uygulandı. Bu şahıslara idari ve tazminat olmak üzere toplam 369 bin 313 lira para cezası verildi. Av koruma ve kontrol görevlileri, 2 ekip ve araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Öte yandan aynı yıl içerisinde Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 384 yaralı hayvan getirilirken, bu hayvanlardan tedavisi tamamlanan 267 tanesi tekrar doğaya bırakıldı. Diğer hayvanlarsa tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfalı Spiker Düğününü Yarıda Bırakıp Haberleri Sundu Yakaladıkları Avı Parçalayan Kurt Sürüsü, Fotokapana Yakalandı

Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:20:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Avcılık Yapan 164 Kişiye Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]