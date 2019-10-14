Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
1 saat önce
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avcılık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. 2 adet av tüfeği ve 9 adet vurulmuş kekliğe el konulurken, şüpheliler ise idari yaptırımın ardından serbest bırakıldılar. - VAN
Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı