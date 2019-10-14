Son Dakika Haberleri: Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avcılık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. 2 adet av tüfeği ve 9 adet vurulmuş kekliğe el konulurken, şüpheliler ise idari yaptırımın ardından serbest bırakıldılar. - VAN

Bahçesaray, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
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