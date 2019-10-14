Kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avcılık yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. 2 adet av tüfeği ve 9 adet vurulmuş kekliğe el konulurken, şüpheliler ise idari yaptırımın ardından serbest bırakıldılar. - VAN