Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü - Son Dakika

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü
6 saat önce
Ordu'da kaçak avcılık yapan 4 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
Ordu'da kaçak avcılık yapan 4 kişi yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesi Eskikızılcakese Mahallesi'nde kaçak avlanan 4 kişi yakalandı.
Gelen ihbar üzerine harekete Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmada kaçak avcılık yapan 4 şahıs yakalandı. Yanlarında bulunan 2 ruhsatlı 1 ruhsatsız 3 tüfek ve çok sayıda av fişeklerine el konuldu.
Yakalanan şahıslara yaklaşık 8 bin idari para cezası uygulandı. - ORDU
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