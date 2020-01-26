Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü - Son Dakika

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü

6 saat önce

Ordu'da kaçak avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Kaçak avcılık yapan 4 kişiye suçüstü, System.String[]

Ordu'da kaçak avcılık yapan 4 kişi yakalandı.


Ordu'nun Ünye ilçesi Eskikızılcakese Mahallesi'nde kaçak avlanan 4 kişi yakalandı.


Gelen ihbar üzerine harekete Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmada kaçak avcılık yapan 4 şahıs yakalandı. Yanlarında bulunan 2 ruhsatlı 1 ruhsatsız 3 tüfek ve çok sayıda av fişeklerine el konuldu.


Yakalanan şahıslara yaklaşık 8 bin idari para cezası uygulandı. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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